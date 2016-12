San Siro fa da cornice alla presentazione di Football Manager 2016

Nella magica cornice dello stadio Meazza di Milano, comunemente conosciuto come San Siro, si è tenuta una presentazione speciale, quella di Football Manager 2016, il celebre "simulatore di allenatore" che da ormai vent'anni fa fare le ore piccole a milioni di allenatori virtuali.



L'edizione di quest'anno consentirà di trasferire la propria partita da PC a dispositivi mobile, come iPad o simili, e viceversa, in modo da consentirvi di allenare liberamente in giro per il mondo.





In Football Manager 2016, infatti, avrete modo di gestire tutti gli aspetti manageriali di una squadra di calcio, dalla Lega Pro fino alla Serie A, passando per tutti i campionati esteri. Con l'edizione 2016 saranno sistemati diversi problemi della stagione passata, migliorando la sezione delle tattiche, dei preparatori e sulla gestione dello spogliatoio. Il sogno di ognuno di noi, se è vero che in Italia siamo tutti allenatori. Cliccate qui per vedere tutte le novità Come ospiti d'eccezione per spiegare le similitudini tra la realtà e il videogioco sono intervenuti Federico Pastorello, uno dei più celebri procuratori attivi sul mercato, e il direttore generale del Sassuolo Calcio Giovanni Carnevali. A fare gli onori di casa è stato Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo, esperto di mercato e soprattutto fan di FM16. Attraverso un filmato è intervenuto anche Carlo Cudicini, ex portiere del Chelsea, che sta studiando per diventare allenatore usando questo profondo manageriale come palestra per le sue scelte.Anche voi siete dei fan di Football Manager? In caso affermativo il gioco arriverà nei negozi il 13 novembre 2015. Le versioni mobile saranno invece disponibili prima di Natale.