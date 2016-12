Resident Evil Zero torna a terrorizzare console e PC

Resident Evil Remastered HD, una riedizione in grado di vendere Capcom ha annunciato un po' a sorpresa l'arrivo di Resident Evil Zero HD Remaster. Dopo lo strepitoso successo di, una riedizione in grado di vendere oltre un milione di copie in pochi mesi ha annunciato un po' a sorpresa l'arrivo di

Anche in questo caso si tratterà della versione riveduta e corretta del classico gioco horror uscito per GameCube nel 2002 e presenterà, oltre ad una grafica in alta definizione, anche un sonoro completamente rimasterizzato.

Al momento non si hanno altri dettagli, come l'eventuale presenza di modalità di gioco extra o di contenuti tagliati,sappiamo solo che Resident Evil Zero HD Remastered arriverà su PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 e PC nel corso del 2016 e verrà presentato nel dettaglio durante il prossimo E3.