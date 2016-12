Resident Evil 7 sarà nuovamente un horror?

Secondo alcune voci Capcom, il celebre sviluppatore che ha creato Street Fighter, Devil May Cry e Monster Hunter, sarebbe pronto a presentare la sua ultima fatica: Resident Evil 7.



L'occasione sarà la più grande fiera di videogiochi al mondo, ovvero l'E3 di Los Angeles , che si terrà dal 14 al 16 giugno presso il Convention Center della metropoli californiana.



Ma non è tutto.



Secondo i soliti bene informati , dopo il flop di Resident Evil 6 Capcom sarebbe intenzionata a riproporre una formula di gioco molto più horror rispetto agli ultimi capitoli, in linea dunque coi giochi per l'originale PlayStation e non con quelli più recenti, nei quali si sparava di più e ci si spaventava meno.



Una scelta in linea con le richieste degli esigentissimi fan, stufi di vedere la loro serie snaturata. Voi cosa ne pensate?