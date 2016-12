Realtà virtuale, auto intelligenti e schermi giganti: sta per cominciare il CES 2016

Auto sempre più intelligenti, oggetti sempre più smart, televisori sempre più grandi: tutto questo è il Consumer Electronics Show, o meglio CES, 2016.



In questa esposizione, che si tiene ogni anno a Las Vegas, tutti i più grandi marchi dell'elettronica mostreranno le ultime novità che entreranno nelle case degli italiani nel corso dei prossimi 12 mesi.



Verrà annunciato uno storico accordo tra Google e Ford per lo sviluppo di automobili in grado di guidare da sole, e Samsung porterà tutte le sue novità come una cintura in grado di aiutarvi a mantenere sotto controllo il girovita o gli ultimi telefoni.



Ci sarà spazio anche per i nuovi, meravigliosi, televisori OLED e per il debutto dello standard BluRay Ultra HD, che consentirà la nascita e la commercializzazione di un nuovo formato per poter riprodurre i film ad una risoluzione di 4K.



Infine si vocifera che Sony porterà a Las Vegas PlayStation VR , ovvero il casco per la realtà virtuale di PlayStation 4, e qui svelerà tutti i suoi piani, dal prezzo alla data di commercializzazione.



Un altro gigante dei videogiochi sembra sarà presente a Las Vegas con la sua nuova e innovativa console, l'NX . In questa occasione, esattamente come fece nel 2012, Nintendo cercherà di convincere gli investitori a puntare sulla sua nuova ammiraglia, dopo i risultati deludenti ottenuti da Wii U.



Si vocifera che anche Microsoft non rimarrà con le mani in mano e attraverso AMD presenterà al CES 2016 un nuovo modello di Xbox One , che potrebbe dare il via ad un restyling estetico della sua console.



Fino all'apertura della fiera, che ricordiamo si terrà da 6 al 9 gennaio a Las Vegas, tutte queste voci rimarranno come tali e solo la Befana saprà dirci nel 2016 quali novità tecnologiche approderanno nei negozi.



@drleto