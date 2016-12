Real Madrid e EA Sports stringono un accordo per FIFA 16

Non è un caso se il Real Madrid è la squadra più ricca e blasonata del mondo. Gli spagnoli, infatti, vedono possibilità di guadagno e di business dove gli altri non scorgono niente. Non è un caso, dunque, che la squadra di Madrid ed Electronic Arts abbiano stretto un accordo per portare il Real Madrid, i suoi campioni e il suo stadio in FIFA 16.

Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, James Rodriguez, Luka Modrić e Karim Benzema saranno identici alla controparte reale sia nei movimenti che nelle espressioni. Grazie a questa collaborazione, in FIFA 16 ci saranno ben 14 nuovi calciatori perfettamenti riprodotti nel gioco, grazie a tecnologiche scansioni in 3D. In questo modosaranno identici alla controparte reale sia nei movimenti che nelle espressioni. A questo indirizzo potrete vedere mentre vengono scansionati dai tecnici di EA

Ma non solo. La nuova partnership prevede anche la presentazione di FIFA 16 nel leggendario stadio Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid, ed un torneo esclusivo riservato ai giocatori della squadra spagnola.