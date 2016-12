Quanto è grande la mappa di The Witcher 3: Wild Hunt?

The Witcher 3: Wild Hunt è uno dei giochi più attesi dell'anno. Uscirà il prossimo 19 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC e promette di immergere il giocatore in un mondo fantasy molto originale, ricco di combattimenti intrighi e fanciulle da conquistare.

In The Witcher 3: Wild Hunt interpreterete Geralt di Rivia un killer di mostri prezzolato, in questo caso alla ricerca delle persone che gli sono più care, ovvero Yennefer, una misteriosa e bellissima maga e Ciri, una giovane guerriera. L'ambientazione e i personaggi sono ispirati all'omonima serie di romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, editi anche in Italia.