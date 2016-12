Povero Hernanes! PES 2016 si è dimenticato l'ultimo giorno di calciomercato

E visto che abbiamo dovuto attendere due mesi per un aggiornamento sbagliato, adesso non ci rimane da chiederci quanto dovremo aspettare per una correzione definitiva. Forse il mercato invernale?







Fortunatamente con l'ultimo update, che potrete scaricare automaticamente e gratuitamente collegando le vostre console ad internet, otterrete anche nuovi calciatori e nuove casacche con le quali giocare.



Cosa ne pensate?





Non è la prima volta che PES 2016 entra nell'occhio del ciclone, qualche settimana fa scoppiò un caso per uno striscione offensivo nei confronti della Juventus Fortunatamente con l'ultimo update, che potrete scaricare automaticamente e gratuitamente collegando le vostre console ad internet, otterrete anche nuovi calciatori e nuove casacche con le quali giocare. Qui potrete trovare tutti i dettagli Cosa ne pensate? I tecnici dello sviluppatore giapponese, infatti, nel creare questo update si sono dimenticati di un piccolo dettaglio: in Europa il calciomercato si conclude il 31 agosto e non il 30 dello stesso mese! Questo vuol dire che gli ultimi movimenti, come per esempio Hernanes alla Juve, Ljajic, Telles e Melo all'Inter o Matri alla Lazio, non sono ancora avvenuti nel videogioco disponibile per Xbox 360, Xbox One, PC, PlayStation 3 e PlayStation 4.E visto che abbiamo dovuto attendere due mesi per un aggiornamento sbagliato, adesso non ci rimane da chiederci quanto dovremo aspettare per una correzione definitiva. Forse il mercato invernale?

L'attesa per tutti i fan di PES 2016, il celebre videogioco di calcio uscito a settembre per console e PC, non sembra ancora essere terminata.Dopo aver aspettato per tante, forse troppe settimane il primo aggiornamento delle rose delle squadre, quello che in altre parole avrebbe dovuto portare Bacca al Milan, Salah alla Roma, o Tevez, Pirlo e Vidal lontani dalla Juventus, Konami non è comunque riuscita a colmare tutte le lacune del gioco.