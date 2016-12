Porno Bug: la combiazione Nvidia e Mac sembra sia responsabile del problema

Pensate che usare la navigazione in incognito nasconda completamente ogni vostra traccia online?



Attenzione, perchè se usate Chrome su Mac potreste imbattervi nel famigerato Porno Bug.



Il nome di questo curioso difetto deriva dal fatto che Evan Andersen, uno studente dell’Università di Toronto, lo ha scoperto dopo una delle frequenti visite ad un sito online a luci rosse .



Lo studente ha infatti scoperto che per qualche strano motivo il browser Chrome era incapace di cancellare la cronologia della navigazione sul suo Mac, lasciando tracce inequivocabili dei siti precedentemente visitati.



Sembra infatti che per qualche strana ragione la cronologia rimane nella memoria delle schede grafiche del computer. Nulla di preoccupante, non fosse che i suoi familiari o qualche minore avrebbe potuto vedere scene non proprio adatte ai loro occhi.



A questo punto non rimane che sistemare il problema, solo che Nvidia e Apple continuano a rimbalzarsi la paternità di questo bug.



Nel mentre la cosa si risolve, fate attenzione a non fidarvi troppo degli automatismi del vostro browser.



@drleto