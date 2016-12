PlayStation, Xbox, PC e Nintendo si preparano a sfidarsi all'E3 2015

Los Angeles si terrà l'E3,la fiera più importante dell'industria dei videogiochi. Dal 16 al 18 giugno i più celebri marchi sfileranno per cercare di ammaliare i giocatori di tutto il mondo, così da ritagliarsi uno spazio nel budget natalizio pensato per i regali. In questi pochi giorni si deciderà anche chi tra Xbox One, Wii U e PlayStation 4 avrà i migliori giochi e quindi le migliori possibilità di essere la console più venduta nei prossimi 12 mesi.Il PC fa come al solito corsa a sé, anche se l'arrivo di Come ogni anno asi terrà l',la fiera più importante dell'industria dei videogiochi. Dali più celebri marchi sfileranno per cercare di ammaliare i giocatori di tutto il mondo, così da ritagliarsi uno spazio nel budget natalizio pensato per i regali. In questi pochi giorni si deciderà anche chi traavrà i migliori giochi e quindi le migliori possibilità di essere la console più venduta nei prossimi 12 mesi.Il PC fa come al solito corsa a sé, anche se l'arrivo di Windows 10 potrebbe avvicinarlo molto al mondo Xbox

Call of Duty e Skylanders, Electronic Arts FIFA 16 e Star Wars Battlefront, Nintendo Zelda e Fire Emblem, Sony God of War e Uncharted e Ubisoft Rainbow 6. Lo show si preannuncia dunque incandescente e i colpi migliori potrebbero persino arrivare qualche giorno prima che la fiera cominci, grazie alle celebri conferenze. Quest'anno faranno il loro debutto Bethesda, che dovrebbe portare il nuovo Fallout, Doom 4 e Dishonored, e Square-Enix che tra Final Fantasy XV e Tomb Raider ha in catalogo dei giochi adatti a davvero tutti i gusti. Activision porterà, Electronic Arts, Nintendo, Sonye Ubisoft Assassin's Creed Syndicate . Lo show si preannuncia dunque incandescente e i colpi migliori potrebbero persino arrivare qualche giorno prima che la fiera cominci, grazie alle celebri conferenze. Quest'anno faranno il loro debutto Bethesda, che dovrebbe portare il nuovo, e Square-Enix che traha in catalogo dei giochi adatti a davvero tutti i gusti.

Per sapere il giorno e l'orario nel quale queste conferenze andranno in onda vi rimandiamo a questo comodo riassunto proposto da VG247.it , per tutti i nuovi aggiornamenti, invece, vi rimandiamo alla nostra pagina Facebook