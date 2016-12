PlayStation 4: Sony pensa di risarcire gli utenti dopo il lungo blackout di ieri

Nella giornata di ieri tutti i possessori di PlayStation hanno passato una decina di ore disconnessi dalla rete per via di una serie di disservizi che ha colpito il PlayStation Network, ovvero l'infrastruttura online di Sony.



Fortunatamente questa volta il blackout non è stato causato da un attacco informatico su larga scala, come avvenne durante il Natale 2014 , quando un gruppo di hacker chiamato Lizard Squad impedì di giocare online per circa una settimana.



Quello avvenuto ieri sera è stato un "semplice" disservizio da parte di Sony, tristemente famosa per questo genere di cose, che però ha voluto correre immediatamente ai ripari.



Il colosso giapponese ha promesso a tutti gli abbonati PS Plus, PS Now e a coloro che hanno acquistato dei video tramite PlayStation un risarcimento per i soldi persi in quelle ore.



Probabilmente in molti avrebbero preferito godersi il proprio sistema di intrattenimento durante una delle ultime sere di vacanze invernali, ma perlomeno Sony non si è dimostrata insensibile al disservizio.



Quando però potremo godere di un'infrastruttura stabile e sicura?



@drleto