PlayStation 4 è la console più venduta negli USA a giugno

Secondo un portavoce di Sony “PlayStation 4 è stata la console più venduta negli Stati Uniti del mese di giungo grazie al grande successo dei bundle di Batman“, cliccate qui per sapere perché lo riteniamo il perfetto gioco del Cavaliere Oscuro . In effetti la versione per la console Sony è tecnicamente quella più spettacolare, soprattutto per colpa del gioco PC talmente male ottimizzato da essere stato tolto dal mercato

Ad addolcire la pillola, Xbox One dal canto suo è riuscita ad essere la console più venduta durante la settimana dell'E3 2015 , sintomo di come Microsoft abbia lavorato bene per portare alla fiera di Los Angeles una libreria di giochi solida e convincente, in grado di spingere gli acquirenti a comprare la console, ben il 51% in più dello scorso anno. La serie di Halo negli USA è sempre fortissima eè stato il gioco della serie più premiato di sempre, scatenando un grande entusiasmo. Cliccate qui per vedere l'ultimo trailer