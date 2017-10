PES 2018, sempre più una simulazione perfetta

Ecco, il realismo. Il prodotto di Konami ha puntato tutto su questo aspetto per dare battaglia ai concorrenti. E allora, grazie al Real Touch +, la partita diventa ricca di sensazioni reali. L'aspetto fisico dei singoli giocatori è un fattore determinante per i contrasti: attaccanti come Diego Costa hanno una fisicità tale che si traduce in contrasti vinti o palloni protetti, proprio come nella realtà. Ad ogni singolo giocatore, in pratica, corrispondono caratteristiche di gioco fedeli a quelle manifestate nella realtà, dai tipi di passaggi ai colpi di testa. Sono state rinnovate anche la fisica della palla, con traiettorie molto verosimili, e soprattutto l'abilità dei portieri. A tal punto che ora è davvero difficile fare gol.



Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo della partita, è diminuita la possibilità di "volare" in contropiede a tutta velocità. Aumentata l'AI, serve un lavoro più "tattico", di dominio territoriale insomma, per andare a fare gol. Confermate le modalità Diventa un mito e Master, PES ha dato una bella accelerata per tornare a rivaleggiare con gli altri titoli calcistici sul mercato.