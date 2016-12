PES 2016 sarà presentato la prossima settimana

Nonostante gli scandali scommesse il calcio in Italia è una cosa seria, anche quello virtuale. Tanto che la serie di FIFA è stata negli ultimi anni il prodotto di intrattenimento più venduto nel nostro paese.

Non ci si sorprende, dunque, che il percorso che ci avvicina all'uscita dei due contendenti,, sia preso molto sul serio dai publisher, che sperano di catturare e interessare il maggior numero di persone possibili. I lavori sono partiti in questi giorni. Nel corso della UCL Festival che si sta svolgendo in questi giorni , alcuni giocatori hanno infatti avuto l’occasioni di vedere il primo materiale promozionale per il nuovo