Per i prossimi tre anni la Champions League sarà in esclusiva anche su PES

Nella giornata di oggi, Konami ha svelato ufficialmente Pro Evolution Soccer 2016, conosciuto anche come PES 2016, ovvero l'ultimo capitolo della celebre serie calcistica giapponese.

L'edizione di quest'anno promette una grafica migliorata, una gestione degli scontri fisici ancora più realistica, condizioni climatiche variabili e la possibilità di giocare in esclusiva alla Champions League e all'Europa League . Per i prossimi tre anni, infatti,, similmente a Mediaset, ha stretto un accordo in esclusiva con la UEFA per tutte le competizioni europee, che dunque non potranno essere giocate da altre parti.