One Piece: Burning Blood - Anteprima

Oltre ad essere una delle serie più longeve di sempre, quella di One Piece è anche una delle più apprezzate in tutto il mondo. Il primo capitolo della serie di Eiichiro Oda è stato infatti pubblicato nell'agosto del 1997 in Giappone e ancora non sappiamo quando giungerà alla sua conclusione.



Forte del successo del marchio, Bandai Namco pubblicherà a giugno un nuovo capitolo della saga videoludica, intitolato One Piece Burning Blood, un picchiaduro che ricalca la struttura di J-Stars Victory VS+, titolo rilasciato in esclusiva per le console di casa Sony nell'estate 2015 nel nostro paese. Nel corso della presentazione italiana del gioco, il producer Koji Nakajima e il game director Hiroyuki Kaneko di Spike Chunsoft (lo studio al lavoro su questa prestigiosa licenza), ci hanno introdotti ai furiosi scontri 3 contro 3 che animano il titolo, prima di passare ad una "prova su strada" completa.



One Piece Burning Blood è un titolo decisamente frenetico (qui trovate il gameplay acquisito dai colleghi di VG247.it) e che punta alla spettacolarizzazione dell'azione sullo schermo, dove sarà però fondamentale scegliere al meglio la nostra squadra di lottatori, in modo da imbastire delle tattiche di gioco sempre differenti. Oltre ai 3 combattenti principali, avremo infatti a nostra disposizione anche 3 personaggi di supporto, in grado di potenziare i componenti principali del nostro team con le loro abilità che vanno dalla rigenerazione dell'energia, fino ad aumentare il nostro potenziale offensivo. La demo a nostra disposizione ci ha permesso di testare il gioco con circa 20 personaggi, mentre il roster definitivo vanterà più di 30 personaggi giocabili.



Il nuovo gioco di Spike punta, in un certo senso, all'esagerazione: le combo a nostra disposizione si sono rivelate fin troppo efficaci, permettendoci di arrivare facilmente alla vittoria sfruttando gli attacchi semplici, realizzabili con la ripetuta pressione dei tasti quadrato e triangolo, spezzando senza troppe difficoltà le difese dei nostri avversari. Questa semplificazione delle combo rende abbastanza confusionaria l'azione sullo schermo, riducendo perciò l'imprevedibilità degli attacchi, che può essere in parte compensata dai cambi veloci dei lottatori (tramite la pressione dei tasti L2 e R2) e dall'utilizzo delle abilità dei nostri supporti, giusto per spezzare il ritmo ai nostri avversari, diversificando l'approccio all'azione.



Come succede nel manga e nell'anime, alcuni personaggi saranno in grado di trasformarsi per un periodo di tempo limitato. Ad esempio, Franky sfrutterà la sua forma Shogun, mentre X-Drake sfrutterà la forma Zoo, dando vita a degli attacchi devastanti. Tutti gli altri personaggi possono sfruttare la Modalità Furia, attivabile tramite la pressione dello stick R3. Una volta volta che l'indicatore posizionato nella parte inferiore dello schermo sarà pieno, i giocatori potranno sfruttare un potenziamento temporaneo dei danni creando alcune nuove combo, per poi concludere il match con delle Special che attivano delle scene animate decisamente ben orchestrate, che faranno sicuramente la felicità degli appassionati della serie animata.



Purtroppo, il titolo non vanta un sistema efficace di difesa durante i combattimenti, e l'assenza di un valido sistema di schivata rappresenta un difetto non indifferente. Il ritmo degli scontri è comunque buono e lo stesso vale per le animazioni, anche se il comparto grafico non è al momento all'altezza delle altre produzioni targate Bandai. Da questo punto di vista, l'ultimo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 ha imposto un nuovo standard grazie alla sua grafica davvero eccellente, tanto da far impallidire il grazioso cel shading di questo nuovo One Piece.



Si tratta comunque di un deciso passo avanti nella serie videoludica di One Piece che ha finalmente abbandonato la stantia formula del musou (un genere caratterizzato dall'eccessiva ripetitività degli scontri), per aprirsi ad un pubblico ben più ampio grazie ad un titolo molto più accessibile e coinvolgente.



Vi ricordiamo che One Pice: Burning Blood sarà disponibile a partire dal 3 giugno per PS4, Xbox One e PS Vita. La versione per PC arriverà entro il mese di giugno su Steam.



Segui Diego Conti su Twitter