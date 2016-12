Oculus Rift: l'11 giugno la realtà diventerà virtuale

Oculus Rift,l'azienda leader nella produzione di caschi per la realtà virtuale, acquistata da Facebook lo scorso anno per una cifra record di due miliardi di dollari, svelerà i suoi piani il prossimo 11 giugno a San Francisco, il giorno prima dell'inizio dell'E3 , la più importante fiera dei videogiochi.

In questa occasione Mark Zuckerberg e soci sveleranno al mondo la prima versione commerciabile dell'Oculus VR, il casco per la realtà virtuale che promette di immergerci completamente all'interno di film o videogiochi.

Il casco per PlayStation 4, chiamato Project Morpheus, invece, dovrebbe arrivare nella prima metà del prossimo anno

Oculus ha già annunciato che la versione consumer di Rift arriverà nei primi tre mesi del 2016,in contemporanea con il più accreditato avversario, l'HTC Vive. Il casco per PlayStation 4, chiamato Project Morpheus, invece, dovrebbe arrivare nella prima metà del prossimo anno

Gli investimenti di colossi quali Facebook, Sony e HTC e le potenzialità della periferica, promettono dunque di stravolgere per sempre il mondo dei videogiochi, ma non solo. Sembra infatti che anche alcuni produttori cinematografici, anche quelli specializzati nel cinema porno, siano molto interessati dalle potenzialità della realtà virtuale di Oculus , interesse non contrastato dagli stessi capi dell'azienda.