Nonostante il divieto, Twitch promuove gli streaming sexy

Nonostante gli abbia proibiti diversi mesi orsono , sembra che ultimamente Twitch stia promuovendo gli streaming delle ragazze più formose sulla rete.



Questo servizio video, acquistato qualche mese fa da Amazon per poco meno di un miliardo di dollari , consente di vedere altre persone giocare ai loro videogames preferiti. C'è chi lo fa in modo competitivo, chi la butta sul ridere e, appunto, chi usa le sue forme per attrarre nuovi visitatori.



Una concorrenza davvero sleale.



Per questo sembra strano che nella nuova sezione per i video "consigliati" da Twitch appaiano solo queste ragazze in tenuta discinta, perchè sa di danno, oltre che di beffa per coloro che provano a offrire dei contenuti di livello superiore.



Questo fatto non poteva attrarre le ire di molti utenti un po' perplessi dalla scelta che, ovviamente, hanno fatto sentire la loro voce su internet .



O pensate che sia il modo giusto per far salire alle stelle gli ascolti?