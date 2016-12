Nintendo torna a parlare ai suoi fan dopo la prematura morte del Presidente Iwata

Dopo cinque lunghi mesi d'assenza, stasera tornerà il Nintendo Direct, il format creato da Nintendo per parlare direttamente ai suoi fan di tutte le novità che arriveranno nelle prossime settimane sulle sue console, il Nintendo 3DS e il Nintendo Wii U.



L'occasione è speciale, dato che sarà la prima volta senza Satoru Iwata, lo sfortunato Presidente di Nintendo che è morto prematuramente all'età di 55 anni lo scorso 11 luglio, per colpa di un male incurabile.



I Nintendo Direct, infatti, sono una strategia di marketing che lui ha fortemente voluto, tanto da presentarli in prima persona. La diretta si terrà questa sera alle 23 italiane, cliccate qui per vederla, e c'è tanta curiosità intorno all'evento. Chi prenderà il posto di Iwata? Sarà il celebre Shigheru Miyamoto, nientemeno che il geniale creatore di alcuni dei videogiochi più straordinari di sempre come i Super Mario o The Legend of Zelda, o il nuovo Presidente della grande N, Tatsumi Kimishima?



Senza considerare che stasera si parlerà di tutti i nuovi giochi in arrivo sulle console Nintendo, come Fire Emblem, Xenoblade Chronicles X o il nuovo Pokémon. Magari anche quel Pokémon Go che fa tanto sognare milioni di videogiocatori, perché è un progetto che grazie alla realtà aumentata mescola i mostri tascabili con la vita di tutti i giorni. Un gioco sul quale Nintendo e Google stanno investendo oltre 20 milioni di dollari.