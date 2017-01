Nintendo Switch in anteprima a Milano!

27 gennaio 2017

Nintendo Switch è la nuova e innovativa console in arrivo il 3 marzo. Una console rivoluzionaria, la console da casa portatile che, non solo si connette al televisore, ma si trasforma anche in un sistema da gioco da viaggio grazie al suo schermo da 6,2 pollici. Per la prima volta, i giocatori possono godersi un’esperienza da console domestica completa in qualsiasi momento e dovunque si trovino. In attesa del lancio, apre in via Solferino 40 a Milano il Nintendo Switch Showcase, uno spazio interamente dedicato a toccare con mano, in anteprima esclusiva italiana, il divertimento e le potenzialità di Nintendo Switch. I primi tre weekend di febbraio*, Nintendo Switch Showcase apre al pubblico, offrendo la possibilità di provare tutti i titoli fin’ora annunciati in arrivo per Nintendo Switch:1-2 Switch, The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Arms, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 e Snipperclips, oltre ad alcuni titoli di terze parti tra cui Ultra Street Fighter II: The Final Challengers, Super Bomberman R, Fast RMX, Skylanders Imaginators e Has Been Heroes. Coinvolgi i tuoi amici o la tua famiglia per condividere insieme la nuova, versatile esperienza di gioco che ti offre Nintendo. Per partecipare non devi fare altro che recarti in via Solferino 40 a Milano, nelle date e negli orari indicati di seguito. L’affluenza sarà gestita a gruppi.