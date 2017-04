Nintendo Switch, ecco Mario Kart 8 Deluxe

30 aprile 2017

E' finalmente arrivato l'ultimo capitolo di Mario Kart. Si tratta di Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch . Persone di tutte le età potranno giocare insieme a Mario Kart 8 Deluxe con diversi stili di gioco che si adattano a qualsiasi livello di esperienza. Con la nuova funzione opzionale, Guida assistita, sarà possibile divertirsi senza preoccuparsi di uscire fuori pista: ciò rende la guida godibile per tutti. I comandi di movimento potranno anche essere apprezzati grazie ai Volanti Joy-Con, disponibili in coppia e in arrivo in Europa venerdì prossimo. In Mario Kart 8 Deluxe, compaiono i personaggi Nintendo più amati dai fan quali Mario, Luigi, Yoshi, Link di The Legend of Zelda, Ragazzo Inkling e Ragazza Inkling inclusi di recente dalla serie Splatoon, che gareggiano su 48 piste ispirate ai franchise Nintendo più noti: da Super Mario a Animal Crossing passando per il mondo di Hyrule, rappresentato in una pista ispirata a The Legend of Zelda. Alcuni circuiti risulteranno familiari agli esperti del gioco e i concorrenti potranno fare un tuffo nel passato con le piste aggiornate dei titoli precedenti, tra cui Mario Kart 64, Mario Kart DS e Mario Kart Wii.

Mario Kart 8 Deluxe consentirà ai giocatori di gareggiare in gare multiplayer sfrenate dovunque, quando e con chi vorranno. Consegnando al proprio avversario uno dei due controller Joy-Con inclusi nella console Nintendo Switch e sfidandosi sullo schermo interno alla console, le molteplici modalità di gioco di Mario Kart 8 Deluxe potranno aver luogo ovunque si trovino i giocatori. Sia che ci si sfidi in modalità da tavolo mentre si attende di essere serviti al ristorante, in modalità portatile sul sedile posteriore della macchina o in modalità TV a una festa, vi sono molti modi per i corridori in erba e gli esperti di rimanere ancorati all’azione ruota a ruota. I giocatori potranno apprezzare, oltre alle gare multiplayer online e locali, anche la modalità battaglia aggiornata e ampliata. Sarà possibile sfidarsi in uno degli otto percorsi dedicati, provenienti da titoli quali Mario Kart 7 e cimentarsi in modalità di gioco provenienti da Mario Kart Double Dash!! e Mario Kart Wii, quali Bob-omba a tappeto e Ruba il sole custode, oltre alla classica Battaglia palloncini e nella nuova modalità Guardie e ladri. I giocatori potranno anche far uso della Piuma, che fa il suo ritorno, per superare gli ostacoli con un salto in modalità battaglia, del Boo per rubare gli oggetti altrui e potranno nuovamente portare con sé due oggetti al contempo per combattimenti e gare più strategici. Oltre alle 48 piste, gare multiplayer in locale e online e una nuova modalità di battaglia, Mario Kart 8 Deluxe presenta cinque classi di velocità tra le quali scegliere, compresa la corsa mozzafiato superveloce a 200cc, oltre a un’ampia gamma di amiibo compatibili. L’azione multiplayer potrà essere apprezzata in molti modi diversi sulle console Nintendo Switch, con quattro modalità di gioco diversi disponibili per sfidare gli amici.



• Fino a quattro amici potranno giocare con un’unica console Nintendo Switch in modalità TV o in modalità da tavolo, utilizzando il supporto dietro la console e posizionandola su una superficie piatta

• Il multiplayer online consente a due piloti in locale di essere coinvolti in gare da 12 piloti con altri giocatori da tutto il pianeta

• In modalità Gioco Wireless, molteplici console Nintendo Switch potranno essere collegate tra loro, consentendo fino a 8 giocatori di giocare insieme nella stessa stanza

• Fino a 12 console in modalità TV potranno essere collegate a mezzo LAN Play, con uno o due giocatori per ogni Nintendo Switch connesso