Nintendo non presenterà nessuna console all'E3 2015

Nonostante l'annuncio di qualche settimana fa da parte del boss di Nintendo Satoru Iwata, sembra proprio che dovremo aspettare qualche mese prima di sapere qualcosa di più a riguardo di Nintendo NX, la nuova console della casa Giapponese. Lo stesso presidente della grande N, infatti, ha appena annunciato che prima del 2016 non verranno annunciate novità. Ancora per un po' di mesi dovremo accontentarci di sapere che la nuova console sorprenderà i giocatori e non espanderà o sostituirà le console già esistenti.

Queste sono le sue parole: “Al momento, non si può parlare del periodo di tempo in cui l’NX sarà in vendita o di come sarà”, ha aggiunto Iwata. “Per noi è un ‘nuovo concetto,’ non la stiamo pensando come una ‘semplice sostituzione’ per il 3DS o Wii U.”

Questo vuol dire che tutti coloro che si aspettavano tante novità al prossimo E3, la più grande fiera al mondo dei videogiochi che si terrà a Los Angeles tra il 16 e il 18 giugno, rimarranno a bocca asciutta e dovranno accontentarsi dei vari giochi che saranno portati dagli altri produttori.

Voi quali giochi attendete?

A cura di Luca Forte