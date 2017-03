Nintendo, è arrivato il giorno della Switch

3 marzo 2017

La data odierna segna anche il lancio del primo, epico gioco per Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che traccia nuovi confini pur rendendo omaggio alle origini dell’acclamata serie e ha già ricevuto recensioni entusiasmanti. Il gioco è disponibile sia per Nintendo Switch che per Wii U. I nuovi amiibo compatibili in lancio oggi per The Legend of Zelda: Breath of the Wild includono Link (a cavallo), Link (con l’arco), Zelda e Boblin, in aggiunta a un enorme amiibo Guardiano. Oggi è in arrivo anche il party game faccia a faccia 1-2-Switch. Tra duelli nel Far West, furti con scasso e gare di mungitura, i 28 giochi di 1-2-Switch fanno un uso creativo di un’ampia varietà di funzionalità dei Joy-Con, come i controlli di movimento, il rumble HD e la telecamera IR di movimento. E con un colpo di scena, il gioco chiederà ai giocatori di staccare gli occhi dalla TV e guardarsi a vicenda, creando un’atmosfera divertente in grado di animare qualsiasi festa. Ma oggi è solo l’inizio: nel corso dell’anno è in arrivo un flusso costante di giochi per Nintendo Switch. Gli altri titoli per la nuova console in arrivo da Nintendo includono Mario Kart 8 Deluxe (28 aprile), ARMS (primavera), Splatoon 2 (estate), Fire Emblem Warriors (autunno), Super Mario Odyssey (Natale 2017) e Xenoblade Chronicles 2 (2017). Anche il Nintendo eShop, il negozio online di Nintendo per i giochi scaricabili, sarà disponibile dal giorno del lancio. Sia The Legend of Zelda: Breath of the Wild che 1-2-Switch sono da oggi pronti per l’acquisto e il download.



Da oggi è disponibile anche Snipperclips – Diamoci un Taglio!, esclusivamente sul Nintendo eShop. Due giocatori dovranno ritagliare i propri personaggi di carta creando nuove forme per risolvere rompicapo dinamici in un universo incredibilmente creativo e fantastico come si può vedere nel nuovo trailer dedicato al gioco pubblicato su YouTube. Il Nintendo eShop dà anche accesso a una libreria costantemente aggiornata di titoli imperdibili di sviluppatori ed editori indipendenti. Alcuni dei giochi disponibili sin da ora per l’acquisto includono FAST RMX di Shin’en Multimedia, e sia Shovel Knight: Specter of Torment che Shovel Knight: Treasure Trove di Yacht Club Games. Nintendo Switch è supportato da editori di fama mondiale, tra cui Activision Publishing Inc., Electronic Arts, Take-Two Interactive, Ubisoft, Warner Bros. Interactive Entertainment e i principali editori giapponesi. Alcuni di loro, come Bethesda Softworks, collaborano con Nintendo per la prima volta. Nuovi titoli includono Skylanders Imaginators, Just Dance 2017 e Super Bomberman R; inoltre, i giocatori ritroveranno su Nintendo Switch grandi franchise come EA SPORTS FIFA, The Elder Scrolls, NBA 2K, Minecraft, Street Fighter e Sonic the Hedgehog. Il software Nintendo Switch non avrà blocchi regionali. Nella confezione di Nintendo Switch sono inclusi: la console principale, i controller Joy-Con (L) e Joy-Con (R), l’impugnatura Joy-Con (su cui fissare i due Joy-Con per ottenere un controller singolo), un set di laccetti per Joy-Con, una base per Nintendo Switch (in cui inserire la console principale per collegarla alla TV), un cavo HDMI e un blocco alimentatore.