Nintendo debutta su smartphone con Miitomo

Dopo il clamoroso annuncio fatto negli scorsi mesi, quello nel quale Nintendo, la storica compagnia di Super Mario e del Wii, ha stretto un accordo con DeNA, colosso per la produzione di giochi mobile, in tanti erano in attesa del primo frutto di questa collaborazione.



Nella notte è arrivata la notizia: sarà Miitomo il primo gioco della grande N, così viene chiamata Nintendo tra gli appassionati, a sbarcare sugli smartphone. Come preventivato non si tratterà di un classico gioco di Super Mario o Zelda, per quelli dovrete ancora comprare un 3DS o un Wii U, ma di prodotti che fondono la capacità di creare giochi di Nintendo con l'esperienza di DeNA nel mercato mobile.





Miitomo ha a che fare con i Mii, i simpatici avatar che potrete creare a vostra immagine e somiglianza, sarà free-to-play, ma supporterà la microtransazioni, presumibilmente per acquistare nuovi vestiti o personalizzazioni dei personaggi. In Miitomo dovrete creare il vostro Mii e interagire con gli altri, in maniera forse simile a Tomodachi Life, uno dei maggiori successi presenti su Nintendo 3DS.



Nintendo sta puntando molto su questo gioco, che arriverà nel 2016 per proporre secondo il presidente della grande N "un'esperienza unica", e sul mercato mobile, tanto che ha già pensato a come portare i Pokémon su smartphone e tablet con Pokemon Go. Si tratta di un interessantissimo progetto nato in collaborazione con Google e The Pokémon Company,



Approvate questa nuova strategia di Nintendo?



