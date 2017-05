Nintendo annuncia New 2DS XL

3 maggio 2017

Presto arriverà un nuovo membro della famiglia di console Nintendo 3DS . Il 28 luglio, New Nintendo 2DS XL farà il suo debutto in Europa, dando ai consumatori una nuova scelta che si inserisce tra le console Nintendo 2DS e New Nintendo 3DS XL. New Nintendo 2DS XL accompagnerà il lancio di tre nuovi titoli per le console della famiglia Nintendo 3DS: Hey! PIKMIN, Miitopia e Brain Training infernale del Dr. Kawashima: Sai mantenere la concentrazione?

La nuova console, con un design ergonomico a conchiglia, sarà disponibile nelle eleganti colorazioni Nero + Turchese e Bianco + Arancione e avrà schermi delle stesse dimensioni di quelli delle console New Nintendo 3DS XL. Come suggerisce il nome, New Nintendo 2DS XL non supporterà il 3D. Sebbene sia più leggera, la nuova console avrà la stessa potenza di New Nintendo 3DS XL e supporterà nativamente le carte e le statuette amiibo (vendute separatamente) grazie al sensore NFC integrato. New Nintendo 2DS XL sarà compatibile con il vastissimo catalogo di giochi per Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS e Nintendo DS.



Le console Nintendo sono anche gli unici dispositivi portatili che permettono ai giocatori di divertirsi con serie e personaggi del calibro di Mario, Yoshi, Kirby, Pokémon, Fire Emblem, Mario Kart, Super Smash Bros., Animal Crossing e The Legend of Zelda. Il catalogo di giochi per Nintendo 3DS include già più di 1000 giochi e ne continuano a uscire di nuovi, tra cui i tre che usciranno lo stesso giorno di New Nintendo 2DS XL. Questi giochi forniranno nuove, divertenti esperienze a tutti i possessori di New Nintendo 2DS XL e di qualsiasi console della famiglia Nintendo 3DS.