Need for Speed Payback: anche Salmo nella colonna sonora Il brano "Daytona" del rapper sardo è il primo di un italiano nella serie automobilistica di EA e Ghost Games

5 ottobre 2017

EA e Ghost Games hanno svelato la colonna sonora di Need for Speed Payback, il nuovo capitolo di una delle serie videoludiche racing più vendute al mondo. Tra i brani che faranno da sottofondo alle spericolate avventure del nuovo Need for Speed ci sarà il brano “Daytona”, estratto dall’ultimo album del rapper Salmo, all’anagrafe Maurizio Pisciottu. “È davvero emozionante sapere che Daytona sia stata scelta come parte della colonna sonora del nuovo Need For Speed Payback - ha dichiara il rapper sardo - . Da giocatore non nascondo la grandissima soddisfazione di entrare a fare parte di una saga che ha davvero fatto la storia dei videogiochi!”

​Il brano di Salmo, primo artista italiano inserito nella tracklist di Need For Speed, accompagnerà i giocatori insieme a gruppi internazionali come The Amazons, X Ambassadors, Local Natives e a un'esclusiva featuring di Skepta e Goldie. Faranno parte del gioco anche le band Queens Of The Stone Age e Nothing But Thieves, oltre ad un brano inedito di Tom Morello feat. Leikeli47. La colonna sonora di Need for Speed Payback non segue alcuna regola, sfida le definizioni, segue la sua strada e lo fa con tutta l'anima, il sudore e volontà che la rendono indipendente da ogni genere, era e restrizioni commerciali. In altre parole, è una colonna sonora a velocità smodata, che farà mangiare la polvere a tutti: che si stia creando l'auto perfetta o ci si trovi nel pieno di un inseguimento con la Polizia, la soundtrack di accompagnamento è sempre unica.



In uscita il 10 novembre per PS4, Xbox e pc, Need For Speed Payback offre la più profonda esperienza di personalizzazione di sempre, permettendo ai giocatori di scoprire classici veicoli vintage e trasformarli da rottami a supercar uniche nel loro genere.

IL TRAILER

LA LISTA TRACCE COMPLETA A$AP Ferg: Trap and a Dream feat. Meek Mill Action Bronson: The Choreographer Barns Courtney: Kicks Bite the Buffalo: Enemies Bonobo: Kerala Chase & Status and Blossoms: This Moment DJ Shadow & Nas: Systematic Duckwrth: MICHUUL. Flowdan: Original Ragamuffin feat. Wiley Formation: Buy and Sell Goodbye June: Liberty Mother Gorillaz: Ascension feat. Vince Staples Haikaiss: Raplord feat. Jonas Bento Ho99o9: City Rejects Jacob Banks: Unholy War Jaden Smith: Watch Me K.Flay: Black Wave Kano: 3 Wheel-Ups feat. Wiley e Giggs Kontra K: Power Lethal Bizzle: I Win feat. Skepta Lil’ Kleine: Kleine Jongen Local Natives: Dark Days (Sofi Tukker Remix) Mondo Cozmo: 11 Acre Nothing but Thieves: I Was Just A Kid Ohana Bam: Rebels Otherkin: Bad Advice P.O.S: Gravedigger Queens of the Stone Age: The Way You Used To Do Rae Sremmurd: Perplexing Pegasus RAT BOY: BOILING POINT Royal Blood: Lights Out Run the Jewels: Panther like a Panther (Miracle Mix) feat. Trina Salmo: Daytona SHREDDERS: Flipping Cars Skepta & Goldie: Road Trip SOHN: Hard Liquor Spoon: Pink Up Stormzy: Return of the Rucksack SUR: Lean Back Syd Arthur: Evolution Ten Tonnes: Silver Heat The Amazons: In My Mind Tom Morello feat. Leikeli47: Roadrunner Tom Walker: Play Dead (Avelino x Raf Riley Remix) Warbly Jets: Fast Change Watt: Burning Man feat. Post Malone X Ambassadors: The Devil You Know

La colonna sonora di Need for Speed Payback esce in contemporanea mondiale il 10 novembre, con fino a tre giorni di accesso anticipato, partendo dal 7 novembre, per i possessori della Deluxe Edition.

