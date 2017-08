NBA2K18, ecco il nuovo trailer sulla grafica

9 agosto 2017

Si avvicina l'uscita di NBA2K18, il nuovo gioco di basket previsto per il 15 settembre prossimo, e 2K ha mostrato un nuovo "art trailer" con cui sottolinea lo splendido lavoro svolto sulla grafica. NBA2K18 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Switch e Windows PC. I fan possono già prenotare NBA2K18 presso i rivenditori autorizzati per ottenere i bonus in-game.