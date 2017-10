Nba 2K18, realismo al massimo e tanto divertimento

Con il 17 ottobre ancora relativamente lontano e con le prime partite di precampionato, per scoprire come sono i nuovi Celtics con Irving, come girano i Cavaliers con Wade tornato al fianco di LeBron o come si inserisce Gallinari nei Clippers, beh non c'è altro da fare se non giocare a Nba 2K18. Uscito in Italia il 15 settembre, Nba 2K18 offre la solita, altissima, qualità. Sia nel gameplay che nella grafica. Ma soprattutto ha introdotto una versione tutta nuova della consueta La Mia Carriera. Se nel 2015 era stato Spike Lee ad ideare un film dentro al gioco, con la carriera del giocatore che doveva seguire il copione scritto dal famoso regista, ecco che quest'anno tutto cambia.

Si chiama Vita di Quartiere e il giocatore, dopo aver creato il proprio alter ego, è immerso in un'atmosfera da playground, dove si può muovere in libertà, entrare nei negozi per acquistare il proprio materiale, farsi un tatuaggio e non solo. La carriera può prendere il volo dopo gli allenamenti al campetto con altri utenti, oppure dopo sessioni in palestra. Per quanto riguarda la giocabilità e gli aspetti legati alle partite in sé, 2K ha svolto il solito mostruoso lavoro.



La grafica, già super, è migliorata. Il lavoro sui movimenti dei giocatori è stato rifinito, con ottimi risultati. Cambia la gestione del tiro, con l'indicatore che appare a fianco della mano del tiratore. Anche in questo caso bisogna conoscere le caratteristiche di tiro dei singoli giocatori per sapere se aspettarsi un rilascio veloce o più lento. Utile, poi l'indicazione sulla valutazione del tiro: oltre al giudizio sul tempismo del rilascio, viene introdotta la questione dello smarcamento (un tiro da smarcato ha più probabilità di entrare di un tiro difeso). Insomma, c'è da divertirsi, e da studiare un po'.