Nathan Drake di Uncharted 4: Fine di un ladro è l'Indiana Jones dei videogiochi

Dopo diversi rinvii, finalmente Uncharted 4: Fine di un ladro sta per arrivare nei negozi. Più precisamente lo farà il prossimo 10 maggio, in esclusiva su PlayStation 4.



Oggi, però, la rete è stata invasa dai primi commenti sul gioco, quasi integralmente concordi nel definire l'ultima fatica di Naughty Dog, lo sviluppatore che ha creato anche Crash Bandicoot e The Last of Us, un'esperienza avvincente e spettacolare.



In questo ultimo capitolo della serie, Nathan Drake, un moderno Indiana Jones, si troverà ad inseguire il più grande tesoro mai accumulato da un pirata.



Lo farà seguendo le sue tracce in Scozia, Madagascar e tanti altri spettacolari scenari sparsi per il globo, sempre armato del suo taccuino, di una pistola, ma soprattutto della tagliente ironia e del fascino che l'hanno sempre caratterizzato.



Qui potrete trovare una breve recensione del gioco e le ultime spettacolari immagini distribuite da Sony.