Naruto e Sasuke conquistano tutti con Ultimate Ninja Storm 4

Naruto Shippuden è uno dei manga più celebri degli ultimi tempi. D'altra parte è quello che a detta di molti è l'erede di Dragon Ball, per la sua capacità di creare personaggi memorabili in grado di rimanere nel cuore di milioni di persone e di mettere in scena combattimenti epici ed incredibilmente spettacolari.



A partire da oggi tutti i possessori di Xbox One, PC e PlayStation 4 hanno la possibilità di diventare i protagonisti di questa epica saga grazie a Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, l'ultima creazione di Bandi Namco e CyberConnect2.



In questo gioco potrete vivere tutte le ultime battaglie viste nell'anime, oltre che conoscere le nuove generazioni di ninja della foglia.



Questo videogioco mescola fasi di combattimento con spettacolari scene filmate in grado di far sembrare brutte anche le più belle puntate del cartone animato, cosa che lo rende adatto a tutti i tipi di giocatore, oltre che a tutti coloro che hanno più di 12 anni, sguendo le indicazioni del PEGI.



Ci sarà anche la possibilità di sfidare altri giocatori, attraverso le classiche sfide in salotto o collegandosi online.



Nel caso in cui siate interessati a Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, vi suggeriamo una veloce recensione del gioco , che comunque ha conquistato la maggior parte delle testate nazionali e internazionali .



A questo indirizzo potrete vedere l'intro del gioco , disponibile anche in demo su Steam, PlayStation 4 e Xbox One.