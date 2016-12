MXGP 2: Milestone presenta il videogioco ufficiale del Campionato del Mondo di Motocross

In mezzo al deserto, nella splendida cornice di Losail, in concomitanza della prima gara del mondiale di Motocross 2016, Milestone ha presentato MXGP 2 - The Official Motocross Videogame, titolo che sarà disponibile a partire dal prossimo 31 marzo per PlayStation 4, Xbox One e PC. Tra le nuove caratteristiche del gioco, spiccano i miglioramenti all'intelligenza artificiale degli avversari nelle modalità a giocatore singolo, all'introduzione del "rewind" per correggere gli errori in pista, oltre ad un deciso miglioramento sul fronte delle animazioni e della grafica. Ora, per esempio, la pista si deforma ad ogni giro con il passaggio delle moto, rendendo il gioco molto più realistico.



Milestone è molto vicina ai piloti durante la fase di realizzazione del videogioco, e spesso sono i piloti stessi a dare i primi feedback sul videogame, già nelle prime fasi dello sviluppo, come ci ha confermato il Campione del mondo Tony Cairoli che abbiamo intervistato poco prima della gara. Cairoli ha infatti lavorato a stretto contatto con il team di Milestone, che ha avuto l’opportunità di utilizzare dei sensori direttamente sul campione italiano, oltre che sulla sua moto. Questo procedimento ha permesso di registrare le diverse reazioni sul tracciato di moto e pilota, fornendo una sensazione di maggior realismo al gameplay, permettendo anche la registrazione dei suoni ambientali.



Per la prima volta in un videogioco, MXGP 2 permetterà di prendere parte al Monster Energy FIM Motocross of Nations, una gara a squadre, in cui i piloti di ogni nazione corrono in rappresentanza del proprio paese. All'interno di questa nuova modalità di gioco, ogni squadra sarà composta da 3 rider provenienti da 3 differenti classi, MXGP, MX2 e Open, che si sfideranno su una delle 6 piste simbolo del campionato. La componente tattica sarà fondamentale per portare alla vittoria la propria squadra, perchè sarà necessario conoscere le caratteristiche del pilota selezionato, oltre alle peculiarità del tracciato su cui si svolgerà la sfida.





MXGP 2 è composto da 8 diverse modalità per giocatore singolo, 2 online (Grand Prix e Championship), 63 piloti, più di 30 team e 21 piste reali. Inoltre, il team italiano di Milestone ha deciso di lasciare ampio spazio alla personalizzazione dei team, delle moto e dei piloti. I giocatori potranno infatti creare un team personale, scegliendo nome, logo, livree e moto. Le modifiche non saranno soltanto estetiche, ma impatteranno anche sulle prestazioni in pista.



Manca poco più di un mese al lancio di MXGP 2: continuate a seguirci per scoprire tutte le novità di questo ambizioso titolo made in Italy.