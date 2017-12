Motoslitte e moto d'acqua arrivano su Nintendo Switch

30 novembre 2017

Snow Moto Racing Freedom e Aqua Moto Racing Utopia arrivano anche in Italia su Nintendo Switch. Snow Moto Racing Freedom porta gli appassionati degli sport invernali nel cuore delle montagne alla guida di motoslitte che andranno a velocità folli su tracciati innevati, per compiere stunt spettacolari con acrobazie incredibili. Se il mare è il vostro elemento, invece, Aqua Moto Racing Utopia vi accompagna tra le onde di ambienti acquatici impegnandovi in frenetiche gare su jet ski super potenti. Questi due divertenti giochi orientati al multiplayer offrono gare arcade su un centinaio di piste in cui i giocatori possono realizzare adrenaliniche evoluzioni mentre controllano le loro moto.