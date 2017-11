MotoGP eSport Championship: a Valencia la finale

3 novembre 2017

A Valencia non si assegnerà soltanto il titolo tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso . La tappa finale del Motomondiale, infatti, sarà sede della gran finale del MotoGP eSport Championship , il primo campionato di motociclismo dedicato ai videogiocatori. Iniziato a luglio in esclusiva su PlayStation® 4, ha visto sfidarsi gli appassionati durante sei fasi di qualificazione online, ognuna delle quali della durata di 10 giorni. E adesso verrà decretato il campione mondiale eSport durante il Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana. La finale vedrà i 16 migliori giocatori contendersi il titolo durante l’evento live che si terrà al Circuit Ricardo Tormo venerdì 10 novembre.

A partire dalle 17.00, la finale verrà trasmessa in oltre 190 paesi, sia sui canali TV ufficiali della MotoGP, sia online su motogp.com, YouTube, Facebook, Twitch, e Twitter. I numerosi sponsor, molti dei quali già partner del FIM MotoGP Championship, hanno contribuito ai fantastici premi in palio per i finalisti, tra cui una BMW M240i Coupé, la KTM390, una Samsung Smart TV e la possibilità di poter vivere un’esperienza unica al Red Bull Hangar 7. Sarà un viaggio di 5 giorni che vedrà i finalisti vivere momenti indimenticabili sfidandosi gli uni contro gli altri. Il MotoGP eSport Championship ha già conquistato milioni di appassionati delle due ruote, totalizzando più di 17 milioni di visualizzazioni e una reach globale di più di 58 milioni di utenti.



Alla finale di Valencia si sfideranno giocatori provenienti da tutto il mondo: 6 dalla Spagna, 5 dall’Italia, 2 dal Regno Unito e altri finalisti dall’Olanda, dal Sud Africa e dalla Germania, che avranno anche la possibilità di assistere alla gara decisiva del campionato. Alle fasi di qualificazione online sono stati percorsi più di 2.5 milioni di km e sono state necessarie più di 15.000 ore di gioco per correre il giro più veloce. Sviluppato da Milestone, il MotoGP eSport Championship include alcuni tra i migliori piloti e costruttori del mondo della MotoGP: campioni del calibro di Valentino Rossi, Marc Marquez e Jorge Lorenzo hanno partecipato alle fasi di qualificazione dando consigli sulle piste presenti nel gioco ai potenziali finalisti, giocando in prima persona a MotoGP 17.