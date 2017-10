Milan Games Week: tutte le info

26 settembre 2017

Milan Games Week , la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo dei videogiochi, tornerà a Milano per la sua settima edizione da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre 2017, per la prima volta nel moderno polo di Fiera Milano Rho. Promossa da AESVI, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, e organizzata da Campus Fandango Club, gruppo che opera nell’ambito dell’event management e della comunicazione non-convenzionale, Milan Games Week ha ottenuto negli anni un ampio riconoscimento da parte del grande pubblico, che ha fatto registrare un record di presenze nella passata edizione con oltre 138.000 visitatori provenienti da tutta Italia.

Per rispondere alla crescita di pubblico dell’evento – in linea con la sempre più diffusa passione per i videogiochi che coinvolge oggi oltre 25 milioni di italiani, equamente distribuiti tra uomini e donne – Milan Games Week quest’anno cambia location, con l’obiettivo di offrire un’esperienza ancora più coinvolgente e ricca di emozioni, di novità, di eventi unici e al contempo accogliere il grande pubblico di appassionati e le famiglie in uno spazio più ampio e versatile, che consenta una sempre migliore fruibilità di tutte le iniziative. Un’area di oltre 35mila metri quadri accoglierà quest’anno i visitatori che, percorrendo due padiglioni contigui (n.8 e n.12), potranno sperimentare le anteprime più attese, assistere e prendere parte ad emozionanti tornei o coloratissime sfilate di cosplayer, videogiocare con i titoli “storici” nell’area retrogaming, conoscere le migliori produzioni videoludiche italiane e i loro sviluppatori, incontrare ospiti d’eccezione e leggende dell’universo videoludico, portare i più piccoli nella zona “junior” per giocare e divertirsi in un ambiente a misura di bambino. Tante novità che animeranno la settima edizione del consumer show videoludico più grande d’Italia.



Ad anticipare la tre giorni fieristica ci sarà poi il tradizionale ricco palinsesto del Fuori Milan Games Week, che animerà la città con eventi di taglio artistico e culturale per un’intera settimana. Tutti i dettagli dell’edizione 2017 saranno consultabili sul sito ufficiale della manifestazione, www.milangamesweek.it.



Orari

29 settembre dalle ore 9:00 alle ore 19:00

30 settembre dalle ore 9:00 alle ore 19:00

1 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 19:00



Biglietti

Intero 15 euro

Ridotto (6-12 anni) 9 euro

Gruppi 11 euro (da 20 a 40 persone)

Abbonamenti (3 giorni) 26 euro

Famiglie 2+1 33 euro

Famiglie 2+2 36 euro