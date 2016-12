Milan Games Week: l'inventore di Pac-Man a Milano festeggia i videogiochi

Un successo planetario, ma inaspettato, che ha travolto Iwatani, ex dipendente di Namco e ora un pacato professore universitario. “35 anni fa non pensavo assolutamente di essere al lavoro su qualcosa che sarebbe diventato così popolare,” ci ha confidato. “Pensate che stavo lavorando ad un gioco che potesse piacere alle donne e destinato esclusivamente al mercato giapponese. Poi però il gioco è piaciuto davvero a tutti. Col senno di poi capisco che era un concetto talmente semplice, che era inevitabile diventasse popolare.” Talmente popolare da essere tutt'ora un'icona pop celebrata in libri quali Ready Player One o film come Pixels. “35 anni fa Pac-Man era un piccolo personaggio su di un piccolo schermo. Dopo 35 anni è diventato un gigante in Pixels, tra 35 anni, magari avrà persino una personalità ben definita.”



Già il fatto di essere arrivato a Milano a festeggiare i videogiochi è un sintomo di un enorme cambiamento da parte dell'industria dei videogiochi. “In questi 35 anni sono cambiate tantissime cose, alcune piuttosto preventivabili, come l'enorme avanzamento tecnologico degli hardware, altre più difficili da prevedere,” ci ha detto Iwatani. “Inizialmente per giocare a Pac-Man dovevate spostarvi e andare in un bar che aveva il cabinato, mentre prima il videogioco si è spostato nelle case e successivamente ci ha seguito ovunque grazie a console portatili e smartphone. Inoltre è cambiato enormemente il modo di comunicare le cose, ora tutti sanno tutto in pochissimi secondi e quasi non esistono più barriere geografiche.”



Ma c'è ancora spazio per una sola persona? Ci potrà essere un altro Toru Iwatani che può cambiare con un suo gioco o un suo personaggio il mercato? “Sicuramente” ci ha risposto il papà di Pac-Man. “Anzi, forse oggigiorno ci sono più possibilità che in passato, perché davvero chiunque può mettersi a programmare da solo un videogioco per PC, telefono o console e ha tanti canali diversi per far sapere al mondo della sua creazione.” Ma esisterà mai un'altra icona come Pac-Man? “Credo proprio di sì, ci sarà sempre spazio per un'altra icona del mondo dei videogiochi. Alla fine parliamo sempre di emozioni e carisma, non è solo una questione di design.” E a proposito di emozioni, per lei cosa è il videogioco? Arte? Intrattenimento? Insegnamento? “E' molto difficile per me rispondere e credo non ci sia una risposta unica. I videogiochi sono nati come intrattenimento, ma hanno parti di musica, di cinema e di grafica, che sono tutte arti, e non possono prescindere dalla tecnologia. Quindi preferirei non limitarli all'interno di categorie predefinite e godermeli e basta.”



Questo perché nonostante gli anni passino Iwatani non ha perso il vizio di giocare con i flipper o con puzzle game pensati per il telefono. Il papà di Pac-Man non era comunque l'unica personalità presente in fiera, dato che si sono avvicendati sul palco diversi idoli dei giovanissimi, come Favij e Clapis, o diversi sviluppatori, forse meno conosciuti dal grande pubblico, ma dall'invidiabile profilo professionale.



Ma la Milan Games Week non è uno show solo per addetti ai lavori, ma è uno spettacolo a 360° in grado di intrattenere sia i più piccini, con postazioni di Minecraft o Skylanders SuperCharges dedicate a loro, ma anche i grandi, che stanno facendo la fila per fare una foto di fronte ad una riproduzione in scala 1:1 di un X-wing, il celebre caccia utilizzato nei film di Star Wars, che Disney ha portato per celebrare il nuovo film e il videogioco Disney Infinity 3.0. Gli utenti più smaliziati hanno invece l'occasione di parlare direttamente con alcuni giovani sviluppatori italiani, presenti in fiera a mostrare le loro creazioni. Ma la Milan Games Week è principalmente una festa dei videogiochi e ogni stand brulica sia delle più richieste novità appena giunte sul mercato, come FIFA 16, Assassin's Creed Syndicate, Metal Gear Solid V, PES 2016, Super Mario Maker o l'Uncharted The Nathan Drake Collection, ma anche di tutti i prodotti che invaderanno i negozi nelle prossime settimane come Call of Duty Black Ops. III, The Division, Halo 5, Star Wars Battlefront, Rise of the Tomb Raider o Fallout 4.

Un'occasione unica per tutti gli appassionati, che potranno toccare con mano il meglio che Xbox One, Wii U, 3DS, PlayStation 4 e PC offrono e offriranno quest'anno, ma anche nel 2016, con un assaggio degli attesissimi Dark Souls 3, Uncharted 4, Horizon New Dawn o di Vive, il visore per la realtà virtuale di HTC sostenuto anche da Valve. Un'occasione che ogni appassionato non dovrebbe perdere, per vedere quanto è viva e vibrante questa industria e soprattutto per ricordarsi che “videogiocare è una cosa seria”.