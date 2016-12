Metal Gear Solid V: Konami ha cancellato Kojima dalla copertina

Non accenna a placarsi la faida tra Hideo Kojima, il creatore della serie Metal Gear Solid, e Konami, il publisher del gioco.

Dopo anni di sodalizio apparentemente indissolubile qualcosa si deve essere rotto tra le parti, che hanno iniziato una violenta guerra interna i cui contorni sono ancora sfumati per preservare il successo di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, l'ultimo capitolo della serie in arrivo il primo settembre su PlayStation 3, PS4, Xbox One, Xbox 360 e poco dopo su PC.