Messi, Pogba e Ronaldo fanno parte del Team of the Year di FIFA 16

Come ogni anno è giunto il momento per i giocatori di FIFA 16 Ultimate Team di mettere le mani sulla squadra dell'anno, ovvero una speciale edizione degli 11 migliori calciatori del 2015, caratterizzati da carte di colore blu e statistiche decisamente superiosi a quelle normali.



La squadra di quest'anno è formata da Manual Neuer in porta, Dani Alves, Marcelo, Sergio Ramos e Thiago Silva in difesa.



Paul Pogba, Andres Iniesta e Luka Modric fanno da schermo sulla mediana e Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar si occupano della fase offensiva. Una squadra decisamente competitiva, anche perchè formata da carte 4 o 5 punti più forte di quelle normali. Seguite questo link per scoprire i valori TOTY di questi campioni.



Come al solito una simile occasione non ha potuto che sollevare polemiche, dato che alcuni hanno trovato inammissibile l'assenza di giocatori come Buffon, Vidal o Suarez, tra i protagonisti assoluti dello scorso anno.



Cosa ne pensate?



Nel frattempo è stata pubblicata la classifica dei gol più belli della scorsa settiamana. Li trovate a questo indirizzo .



@drleto