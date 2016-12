Matteo Salvini è il protagonista del videogioco/satira Call of Salveenee

Qualche mese fa il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, ha scatenato una vibrante polemica nei confronti di Call of Salveenee - Alla ricerca dei Marò , un videogioco che voleva fare satira sulle dichiarazioni e gli atteggiamenti di uno dei politici più in vista in Italia.



Ma perchè è stato sollevato tutto questo polverone?



Perchè in questo sorta di clone di GTA, dovrete controllare un Matteo Salvini digitale mentre va al salvataggio dei soldati The Tower e Big Round (la storpiatura in inglese dei cognomi dei due marò italiani) usando come armi ruspe e volantini, due dei suoi strumenti più efficaci di propaganda.



Nonostante le polemiche arrivate persino sui quotidiani nazionali, Marco "Alfieri" Guzzo, il creatore di questo irriverente videogioco, ha annunciato ieri di aver aggiornato e migliorato la grafica, oltre che di aver introdotto alcune novità sul fronte del gameplay, come l'indicatore della "Istigazione alla viulenza" o il contatore di Like.



Collegandovi a questa pagina potrete trovare l'ultima immagine di gioco che mostra la grafica potenziata, oltre che la pagina Facebook del progetto, grazie alla quale entrare in contatto con lo sviluppatore.



Cosa ne pensate? Videogiochi e satira possono andare a bracetto?



@drleto