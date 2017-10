Life is Strange: Before the Storm è tornato con "Il mondo nuovo"

19 ottobre 2017

L'Episodio 2 di Life is Strange: Before the Storm è sbarcato su Xbox One, PlayStation 4 e pc (Steam). "Il mondo nuovo" , questo il titolo del secondo capitolo, presenta dei nuovi personaggi e delle nuove ambientazioni, oltre ad alcuni che erano già apparsi nel primo gioco. A mano a mano che la vita familiare di Chloe e Rachel si sgretola, la loro amicizia si fa sempre più forte. Le due ragazze progettano di andarsene dalla città, ma prima Chloe deve sbrigare una faccenda per Frank Bowers che la mette in una situazione pericolosa e svela un lato terribile di Arcadia Bay...

Life is Strange: Before the Storm è ambientato ad Arcadia Bay tre anni prima delle vicende del primo titolo della serie. I giocatori dovranno mettersi nei panni di una Chloe Price sedicenne e ribelle nel momento in cui stringe un’improbabile amicizia con Rachel Amber; una ragazza bellissima, popolare e destinata al successo. Quando Rachel scopre un segreto di famiglia che minaccia di distruggere il suo mondo, è questa nuova amicizia che dà a entrambe la forza di andare avanti e di sconfiggere i propri demoni. Chi possiede una PlayStation Pro avrà inoltre la possibilità di giocare in 4K. “Anche se i fan hanno già potuto giocare in 4K su pc dall'uscita del primo episodio, siamo lieti di annunciare che adesso anche tutti coloro che possiedono una PlayStation Pro potranno giocare a tutti gli episodi in 4K con una modalità in alta risoluzione - ha dichiarato Jeff Litchford, vice presidente di Deck Nine Games - . I giocatori che possiedono un’Xbox One X non devono sentirsi esclusi, per loro il supporto 4K sarà disponibile verso la fine di quest’anno”.