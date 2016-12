Le Guerre Stellari si stanno già combattendo su console

Star Wars, una delle saghe di fantascienza più celebri e famose dell'universo, sta per tornare al cinema con l'attesissimo film Il Risveglio della Forza.



La saga, nata alla fine degli anni '70 dalla fantasia di George Lucas, non tornerà solo sul grande schermo, ma anche sulle console di nuova generazione. Electronic Arts ha infatti pubblicato Star Wars Battlefront, un nuovo spettacolare sparatutto grazie al quale potrete combattere sui più celebri pianeti visti nei film, come Tatooine o Hoth, brandire una spada laser o guidare i velocissimi X-Wing.



Grazie ad una grafica da urlo e la possibilità di vestire i panni dei personaggi più amati della saga come Luke, Leila o Ian Solo, guardate questa sequenza nella quale impersonerete nientemeno che Darth Vader, Star Wars Battlefront riesce ad immergere i fan nelle atmosfere che hanno reso immortale l'universo di Guerre Stellari. Ci sono persino alcune divertenti citazioni, come quella che potete vedere in questo video nel quale un soldato imperiale sbatte la testa contro una trave.



Il gioco è disponibile da qualche giorno su PC, Xbox One e PlayStation 4 e ha ricevuto discrete valutazioni da parte della critica specializzata.



Non sapete che versione prendere? Ecco un filmato che mette le tre versioni a confronto.



Pensate che la Forza scorra potente in questo gioco?



