La Roma e la Juventus saranno tra le squadre contenute nella versione gratuita di PES 2016

Pro Evolution Soccer 2016, l'ultimo capitolo della celebre serie di videogiochi dedicati al calcio, arriverà in forma gratuita la prossima settimana.



Konami, lo sviluppatore giapponese da sempre responsabile del gioco, ha infatti deciso di pubblicare a partire dall'8 dicembre una versione gratuita della sua simulazione che conterrà sette squadre e la modalità myClub, una sorta di Master League online nella quale gestire, collezionare e mandare in campo delle formazioni di All-Star create in base alla vostra fantasia.



Roma, Juventus, Bayern, Francia e Brasile faranno parte del lotto di squadre con le quali cominciare ad allenarsi.



Inoltre Konami ha annunciato che presto sarà disponibile il secondo grande aggiornamento di gioco, che dovrebbe includere tutti i trasferimenti del calciomercato di agosto, più nuovi volti, nuove casacche e il mitico Maracanà di Rio de Janeiro.



Qui potrete trovare un trailer che presenta l'update.



Chissà se aggiusterà anche il problema di alcuni striscioni offensivi scritti da alcuni tifosi anti-Juve...