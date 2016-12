La realtà virtuale sbarca a Milano grazie a Nvidia

La sfida per la realtà virtuale si fa sempre più accesa. Oculus e HTC, due dei colossi più attivi nel campo, si sono sfidate, anche in questo caso virtualmente, a Milano, in un evento organizzato per l'occasione da Nvidia, leader mondiale nel campo delle schede video



Perché Nvidia ha fatto da cerimoniere?



Perché al momento sono necessarie risorse hardware notevoli, leggasi PC molto potenti, per poter gestire l'enorme flusso dati necessario per avere un'esperienza ottimale, priva di rallentamenti o scie visive che potrebbero dare senso di nausea o vertigini.



Oculus VR ha scelto la via della normalità, portando a Milano un visore molto simile a quello che sarà messo in commercio a partire dal 28 marzo, comodo e leggero da indossare. I giochi presentati erano una versione "in realtà virtuale" di quelli classici, da utilizzare con il joypad in mano, con in più la possibilità di spostare la telecamera a 360 gradi muovendo semplicemente la testa.



HTC ha invece portato ancora prototipo, piuttosto ingombrante come dimensioni e alimentato da un fascio di fili piuttosto voluminoso. A parte questo, però, l'esperienza in grado di offrire è di livello eccellente, anche grazie all'integrazione con i controller di movimento, una sorta di telecomando del Wii, che consentirà di muoversi in una stanza, immersi nel mondo virtuale.



Cliccate qui per un resoconto più completo e un video di noi che proviamo una demo ambientata sulle pendici dell'Everest.



Una cosa è certa, l'effetto è davvero sorprendente. Voi siete curiosi di provare i caschi per la realtà virtuale?