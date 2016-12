La realtà virtuale arriverà su PlayStation 4 ad ottobre

La corsa verso la realtà virtuale vede scendere in campo l'ultimo grande contendente: Sony PlayStation.



Dopo gli annunci di Oculus e HTC, che presenteranno sul mercato due esperienze "premium" dal prezzo però piuttosto proibitivo, anche Sony ha voluto svelare tutte le sue carte presentando PlayStation VR, il casco per la realtà virtuale di PlayStation 4.



PS VR arriverà nei negozi ad ottobre accompagnato da tutta una serie di esperienze esclusive, come una modalità di gioco per Star Wars: Battlefront, il puzzle game Tumble VR o R.I.G.S. . Il visore costerà poco meno di 400 euro, ma richiederà dei Move e una PlayStation Camera per poter essere utilizzato al meglio.



Qui potrete trovare tante foto del visore e le sue specifiche tecniche .



Non solo giochi, però, nel futuro di PS VR, dato che il visore potrà essere utilizzato per vedere film o per poter giocare ai classici videgames di PlayStation 4.



Il prezzo contenuto, soprattutto considerando quello dei concorrenti e la facilità di installazione potrebbero essere i migliori biglietti da visita di PlayStation VR, tanto che persino Palmer Luckey, il fondatore di Oculus, appoggia le politiche di Sony .



Voi cosa farete? Siate interessati alla realtà virtuale?