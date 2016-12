La città italiana che sembra uscita da Fallout 4

Si chiama Consonno ed è una città alle porte di Lecco, in Lombardia. Da quelle parti è famosa per essere il progetto, poi fallito, di un eccentrico uomo di affari, che voleva creare la "Las Vegas della Brianza".Decine di anni più tardi quello che rimane della città è qualche rudere mal messo ed un'atmosfera incredibile, che sembra uscita fuori direttamente da Fallout 4, l'attesissimo nuovo gioco di ruolo, in arrivo il prossimo 10 novembre su Xbox One, PS4 e PC. In Fallout 4 impersonerete l'unico sopravvissuto ad un olocausto‎ nucleare che ha spazzato via gli Stati Uniti. Grazie solo alle vostre capacità dovrete sopravvivere in un ambiente che definire ostile è un eufemismo.‎Il gioco vi consentirà di piegare la storia in base alla vostra volontà e ogni vostra scelta avrà delle conseguenze. Addirittura potrete creare le vostre avventure personalizzate, da condividere poi con gli altri giocatori. Questi strumenti saranno disponibili solo su PC, ma i risultati poi saranno giocabili anche su console Ecco qualche immagine del luogo, così da poter verificare quanto le atmosfere in effetti coincidano. Qui potrete trovare il resto delle foto . Che ne dite? Sapevate della sua esistenza?