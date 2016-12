La campagna è assente nelle versioni Xbox 360 e PlayStation 3 di Call of Duty: Black Ops 3

Non tutti forse sanno che nelle versioni Xbox 360 e PlayStation 3 di Call of Duty: Black Ops III non sarà presente la modalità storia. Nella giornata di oggi Jason Blundell, colui che ha diretto la campagna presso Treyarch, lo studio che ha sviluppato il gioco, ha spiegato il motivo che ha gli ha spinti a prendere questa sofferta decisione. Le colpe sono da ritrovarsi nella scarsa memoria che console vecchie di tanti anni come PS3 e Xbox 360 hanno, cosa che non ha consentito loro di inserire alcune delle nuove caratteristiche del gioco, come la personalizzazione delle armi.



“Facciamo un esempio, uno veramente semplice: l’arma che possiedi,” ha detto Blundell in una recente intervista.



“Le personalizzazioni che è possibile fare da quest'anno ad ogni arma costringono tutti i partecipanti alla modalità cooperativa a caricare tutte le possibili varianti su ogni console. La memoria delle macchine di passata generazione semplicemente non può farlo. Dovreste avere tutto caricato in memoria, altrimenti semplicemente non potreste vedere quello che sta equipaggiando un vostro compagno di squadra. Avremo potuto semplificare il tutto, ma penso che Activision abbia preso la decisione giusta perché odierei che le persone ricevano un’esperienza che non rispecchi la visione originale del gioco.”









Call of Duty: Black Ops III sarà disponibile per PC, PS4, Xbox One, PS3 e Xbox 360 dal 6 novembre.

Cosa ne pensate? Qui potete trovare l'ultimo trailer di gioco