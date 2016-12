La bellezza di Lara Croft stupisce in Rise of the Tomb Raider

Il confronto delle prestazioni grafiche tra due console è sempre stato uno degli argomenti più gettonati di quella che viene definita console war e, nonostante spesso sia stucchevole, non nascondiamo che a volte può essere utile.

Questo perché spinge gli sviluppatori a spremere le console di riferimento fino ai loro limiti, così da avere risultati sorprendenti come quelli che sta ottenendo Rise of the Tomb Raider. Il nuovo capitolo della storica serie di avventure creata da Crystal Dynamics, infatti, arriverà il prossimo 10 novembre in esclusiva temporale su Xbox One e promette di portare sulla console di Microsoft una grafica in FullHD molto spettacolare.

Cosa ne pensate? Vi sta piacendo la nuova avventura di Lara?