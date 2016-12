La bella Lara Croft torna con una nuova avventura

Lara Croft, una delle icone più amate e celebri dell'industria dei videogiochi, sta per tornare con una nuova avventura intitolata Rise of the Tomb Raider.



In questa nuova avventura Lara Croft si troverà a dover esplorare luoghi come la Siria e la Siberia alla ricerca di nuovi incredibili tesori e emozionanti avventure. Le fonti di ispirazione per questo nuovo gioco sono i film di Indiana Jones, la serie di videogiochi di Uncharted e ovviamente il precedente capitolo.



Rise of the Tomb Raider, infatti, espande e migliora molti degli elementi che avevano conquistato milioni di persone nel prequel, chiamato semplicemente Tomb Raider come il capostipite della serie, e quindi non potrà che piacere a tutti coloro che si sono divorati il prodotto uscito su Xbox 360 e PlayStation 3 ormai qualche anno fa.









Oggi, però, si celebra anche il giorno di Fallout 4. Si tratta dell'ultimo capitolo di una famosa serie di giochi di ruolo che vi farà vestire i panni di un sopravvissuto ad un olocausto nucleare che dovrà sopravvivere all'interno di un ambiente ostile, popolato da feroci creature giganti e fazioni in guerra tra di loro. Voi sarete gli artefici del vostro destino e le vostre decisioni influenzeranno chi dovrà sopravvivere e chi scomparire da una Boston devastata dalle esplosioni nucleari.



Le similitudini con Fallout 3 sono tante, quindi se avete amato questo gioco quasi sicuramente apprezzerete Fallout 4, ma al contrario difficilmente apprezzerete questa esperienza se non avete mai amato questo ibrido tra un gioco di ruolo e uno sparatutto in prima persona.



Cosa ne pensate voi? Rise of the Tomb Raider, in uscita il prossimo 13 novembre, è un'esclusiva temporale di Xbox One, il che vuol dire che arriverà anche su PC tra qualche mese e su PlayStation 4 il prossimo anno. Qui potrete trovare un po' di pareri su quest'avventura da parte della critica italiana e internazionale, mentre questa è la recensione presente su VG247.it La stampa internazionale ha tributato a Fallout 4 tante recensioni positive. Un po' più critico è stato il parere di VG247.it , che sottolinea alcuni difetti presenti, pur riconoscendo che si tratta di un'esperienza profonda e unica.Cosa ne pensate voi?