La bella Ronda Rousey dopo la UFC ha conquistato anche i videogiochi

Ronda Rousey è senza dubbio una delle donne più forti e temute dello sport, grazie alla sua combinazione di forza e velocità.



La campionessa UFC, nonostante una recente sconfitta, è molto amata, principalmente grazie alla sua bellezza che l'ha portata a finire tra le pagine del celebre Sport Illustrated.



Non è solo il mondo delle arti marziali miste ad amarla, ma anche quello dei videogiochi. Il prossimo febbraio, infatti, comparirà sulla copertina di EA Sports UFC 2, il videogioco ufficiale del circuito di arti marziali miste, in compagnia di Conor McGregor. Data l'attinenza del gioco con la sidciplina della Rousey questa non è stata una grande sorpresa.



Decisamente più particolare è l'apparizione dell'atleta americana in World of Warcraft, il celebre gioco di ruolo online capace di attrarre, nei suoi momenti di massimo splendore, oltre 10 milioni di utenti al mese. Blizzard ha voluto omaggiare Ronda Rousey con un cameo all'interno della prossima espansione di gioco. Cliccate qui per vedere le prime immagini.



Sembra, infatti, che tra un combattimento e l'altro la campionessa passi molto tempo a giocare a WoW e per questo gli sviluppatori hanno voluto creare un personaggio che la ricorda molto da vicino.



Simpatici, vero?



Ma Rousey non è l'unica atleta che recentemente si è distinta nel mondo dei videogames. Sapevate che Totti è l'ultimo giocatore presente in FIFA 96 ancora in attività?