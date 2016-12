L'uomo pipistrello sta per tornare in Batman: Return to Arkham

Un po' all'improvviso, Warner Bros ha annunciato Batman: Return to Arkham, il rifacimento in alta definizione di due capolavori della scorsa generazione di console, come Batman: Arkham Asylum e Batman: Arkham City.



Il prossimo 29 luglio arriverà su Xbox One e PS4 una versione che include tutti i bonus della Game of the Year Edition e i contenuti scaricabili di entrambi i giochi, impreziositi con una grafica migliorata, modelli, ambienti, luci, effetti speciali e shader aggiornati grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 4, l'ultima versione del celebre motore di gioco.



Qui potrete trovare il trailer e le prime immagini di gioco .