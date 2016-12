L'universo di Star Wars invade i videogiochi

La febbre di Guerre Stellari sta contagiando tutti e i videogiochi, ovviamente, non fanno eccezione. Anzi.



Se è normale vedere il Millenium Falcon, la leggendaria navicella di Han Solo, sfrecciare nei cieli di Star Wars: Battlefront, lo sparatutto ambientato nell'universo creato da George Lucas, meno lo è scorgerla nei cieli di Los Santos, la città nella quale GTA V è ambientato.



Ma questa e altre follie è possibile grazie alla fantasia degli utenti del gioco, che su PC si sono divertiti a modificarlo e riempirlo di stranezze come questa. Nel caso in cui preferiate un gigantesco Incrociatore Stellare dell'Impero vi consigliamo di dare un'occhiata a questo indirizzo, dove potrete trovare un filmato di queste navi in azione oltre ad un link per scaricare sui vostri PC queste modifiche di gioco.



Nel caso in cui vogliate un'esperienza più classica, è da pochi giorni disponibile in Disney Infinity 3.0, il gioco che racchiude al suo interno gli eroi della Disney, quelli della Marvel e l'universo di Star Wars, una nuova espansione dedicata al Risveglio della Forza grazie alla quale poter rivivere le emozioni del film. Qui potrete trovare tutti i dettagli.



Legato al ritorno di Star Wars nei cinema, a questo indirizzo potrete trovare il trailer dello spettacolare Uncharted 4 che Sony sta proiettando negli USA prima de Il Risveglio della Forza. Tanto per far venire l'acquilina in bocca ai fan in attesa. Uncharted 4 arriverà in esclusiva su PS4 nel 2016.



@drleto