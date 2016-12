L'E3 2015 chiude i battenti con Horizon, Red Dead Redemption e Deus Ex

Sotto molti aspetti l'E3 2015 è stato l'anno dei record. Record di visitatori sul luogo, di telespettatori su internet e record di leggende metropolitane svelate. Questa edizione verrà ricordata a lungo per le sorprese e per la qualità di molti dei giochi presentati.

Uno di quelli che maggiormente ha impressionato è, un nuovo gioco di ruolo di stampo action in arrivo in esclusiva su. Sviluppato dal team olandese che ha creato, Horizon parla di come l'umanità sia sopravvissuta ad un improvviso black-out, che l'ha lasciata per sempre senza tutte le tecnologie che tanto faticosamente ha conquistato. L'ambientazione sembra molto affascinante e la grafica molto convincente, come è possibile vedere da questo lungo filmato di gioco